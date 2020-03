Zielinski e l’alternativo metodo di allenamento.

In questo periodo di quarantena, la maggior parte dei calciatori sta continuando ad allenarsi a casa e a seguire una corretta alimentazione e, a tal proposito, c’è chi ha lamentato l’impossibilità di lavorare intensamente e con carichi pesanti, come nel caso di Bonucci e chi ha espresso il fastidio di svolgere le attività sportive in completa solitudine, come Ciro Immobile. C’è però anche chi ha ovviato a quest’ultimo problema trovando un compagno con cui allenarsi, che non ha l’obbligo di rispettare le distanze di sicurezza. Come mostra un video sui social, infatti, Piotr Zielinski ha scelto la corsa con sua cagnetta Mia come il giusto metodo per tenersi in forma!