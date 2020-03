Wedding a Positano. Si tratta di un servizio fotografico: “Veniamo da Londra e faremo la quarantena”

Wedding a Positano, in Costiera Amalfitana. Si tratta di un servizio fotografico: “Veniamo da Londra e faremo la quarantena”. Ha destato molto scalpore una fotografia che ritraeva una coppia di sposi sulla spiaggia di Positano. In realtà, si trattava di un servizio fotografico di una wedding planner, venuta nella perla della Costiera Amalfitana munita di autocertificazione, per motivi di lavoro.

E’ fondamentale il rispetto delle regole, ma questo deve avvenire tenendo conto dell’umanità: è importante trovare un equilibrio tra buon senso ed umanità. La coppia, almeno per quanto riguarda l’autocertificazione, avrebbe rispettato la legge.

Ci hanno detto: “Noi ora torneremo a Londra con l’ultimo aereo disponibile e ci metteranno in quarantena, ma per vedere Positano ne è valsa la pena”. Questa è la dimostrazione che chi ama questo Paese non si lascia spaventare.

I due sposi, dopo il matrimonio in Italia, avevano organizzato un servizio fotografico in grande stile, ma, quando già sono arrivati qui, si sono ritrovati con l’emergenza Coronavirus, le misure del Covid19 ha bloccato tutto “Avevamo organizzato un post wedding con foto e video, prevedendo anche l’uso di cavalli con carrozza, affitto di barche, ville , ma è stato tutto annullato.

Eravamo già qui e ci siamo fatti solo una foto – spiegano a Positanonews gli sposi -, ora torneremo a Londra con l’ultimo volo e poi andremo in quarantena, ma siamo contenti lo stesso. Vedere Positano è talmente bello che anche farci la quarantena non ci peserà”. Il fotografo di Battipaglia, come ha fatto ad arrivare? “Ho fatto l’autocertificazione per motivo di lavoro, nessuno mi ha detto niente. Poi arrivati a Positano abbiamo trovato una spiaggia deserta, ma bellissima. Peccato , ma va bene così”