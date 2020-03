Prima vittima del coronavirus a Sant’Agnello: l’annuncio del sindaco Sagristani

Sant’Agnello, Penisola sorrentina. Dopo aver annunciato il secondo caso in città positivo al coronavirus, il sindaco Piergiorgio Sagristani diffonde tristemente la notizia della prima vittima a causa del covid-19:

Sono profondamente triste con il cuore pieno di malinconia per la prima vittima di Covid 19 della nostra Sant Agnello !! In questo momento di dolore stiamo tutti vicino ai familiari con grandissimo affetto e in preghiera!!! – scrive il sindaco sui social.

Anche la redazione di Positanonews si unisce al dolore della famiglia, porgendole le più sincere condoglianze.