Prima vittima da coronavirus nel salernitano, intanto il Ruggi è allo stremo

Il coronavirus fa la prima vittima nel salernitano, si tratta di anziano della provincia di Torrione. L’uomo si è spento ieri all’Ospedale Ruggi d’Aragona, aveva giù sulle spalle una lotta contro un terribile tumore metastatico per il quale era ricoverato da una settimana.

Condoglianze alla famiglia per questa terribile perdita.

Nel frattempo, la situazione al nosocomio salernitano è davvero al limite. Sono tutti pieni, infatti, i 6 posti di terapia sub-intensiva, con 3 persone intubate, e gli 8 di malattie infettive.

Nel frattempo, anche gli arrivi in via San Leonardo iniziano a far sentire il loro peso. Sono tutti pieni, infatti, i 6 posti di terapia sub-intensiva, con 3 persone intubate, e gli 8 di malattie infettive. Sono stati 160, invece, i tamponi analizzati, con 28 risultati positivi. Di questi, due sono di Pagani, 2 a Sarno, 5 a Vietri sul Mare e uno rispettivamente a Fisciano, Poggiomarino, Polla e Angri.