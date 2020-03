VINCENZO STINGA IN MOSTRA A VILLA FIORENTINO

Mostra a Villa Fiorentino di Vincenzo Stinga, inaugurazione sabato 7 marzo 2020 ore 18,00 ingresso gratuito

“Vincenzo Stinga – Sorrento gioia di vivere”

Una valente realtà artistica di Sorrento che, nel solco di una proposta antologica presente ad inizio stagione a Villa Fiorentino, festeggia i suoi 50 anni di attività’.

Da rimarcare che il titolo della mostra è un omaggio a Matisse che ispirò profondamente Vincenzo Stinga allorchè quest’ultimo ebbe la possibilità di visitare la sua casa in Provenza chiamata “GIOIA DI VIVERE” come la casa dello stesso Vincenzo in Via Capodimonte e come il titolo della mostra”.

(la mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 , sabato e domenica fino alle 20, ingresso gratuito).