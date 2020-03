Vietri sul mare. Sospiro di sollievo “Un tampone negativo, si attende per il secondo”

Vietri sul mare, Costiera amalfitana. Sospiro di sollievo nella Città della Ceramica che apre alla Costa d’ Amalfi . Un tampone per il Coronavirus Covid-19 è risultato negativo, mentre apprendiamo la triste notizia del decesso per il secondo uomo. Domani si saprà comunque l’esito del tampone dall’Ospedale Cotugno di Napoli. Il sindaco Giovanni De Simone è impegnato a tutto campo al fianco dei cittadini attivando anche un essenziale e indispensabile supporto psicologico. Nel circondario da Cava de’ Tirreni a Salerno sono diversi i casi per cui si teme che il contagio possa toccare anche Vietri “Stiamo qui a disposizione dei cittadini, daremo le informazioni e diremo la verità. Al momento non c’è nessun caso accertato di Coronavirus, ma il momento è difficile, restate a casa e ce la faremo”.