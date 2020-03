Vietri sul Mare. Il Sindaco de Simone: “50 persone in quarantena, si attendono i risultati di 9 tamponi”

Il Sindaco, Giovanni de Simone comunica:

Abbiamo ad oggi sul nostro territorio:

35 persone in quarantena volontaria poiché tornati da altre Regioni o Stati.

9 in quarantena obbligatoria, oggi sono stati fatti i tamponi e domani avremo i risultati.

6 in quarantena obbligatoria con art. 650 c. p. per aver contravvenuto alle disposizioni governative