Vietri sul mare, Costiera amalfitana . Come anticipato da Positanonews c’erano due sospetti casi nella cittadina al confine con Salerno e Cava de Tirreni, uno negativo, ma il secondo purtroppo positivo. “Purtroppo è giunta la notizia di un caso positivo al tampone di Covid 19 a Vietri Sul Mare. Si tratta di una persona di Molina, deceduta ieri sera. In serata ci è giunta la comunicazione ufficiale da parte dell’autorità sanitaria. È il momento di mantenere la calma. Ora più che mai rivolgo alla popolazione l’appello di restare a casa e di rispettare tutte le misure che sono state predisposte. Come amministrazione comunale manteniamo alta l’attenzione e intraprenderemo tutte le azioni necessarie. ” E’ il primo caso di Coronavirus Covid-19 in Costa d’ Amalfi