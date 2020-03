Vietri sul Mare. Da oggi attivo il Servizio della Croce Rossa, in aiuto dei più deboli

Vietri sul Mare, Costiera Amalfitana. Da oggi attivo il Servizio della Croce Rossa, in aiuto dei più deboli.

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vietri sul Mare, Croce Rossa Costa Amalfitana, corre in soccorso dei più deboli: persone anziane, disabili e immunodepressi soli effettuando il servizio Pronto Farmaco e Pronto spesa.

“Vietri sul Mare è il terzo comune che affida ai Volontari di CRI – Costa Amalfitana i servizi di approvvigionamento alla parte più debole della popolazione. Siamo partiti da Positano, abbiamo poi avuto la richiesta dal Comune di Praiano e in seguito dal sindaco della patria della ceramica, Giovanni De Simone. Sono soddisfatto dei miei Volontari, che ringrazio uno ad uno, sia per i servizi CRI PER TE e sia per tutti gli altri servizi che stiamo coprendo dal 118 al servizio dialisi. Nonostante il periodo difficile e incerto che tutti, indistintamente, stiamo vivendo, noi rispondiamo sempre con il sorriso e la cortesia“. Afferma il neo-presidente del Comitato Raffaele Di Leva.

Il servizio CRI PER TE (servizio spesa e farmaci a domicilio per anziani e disabili soli) nel Comune di Vietri sul Mare sarà svolto nei giorni Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Negli altri giorni, presso il numero 338. 441 44. 71, sarà possibile effettuare la prenotazione e/o chiedere informazioni.

“La Croce Rossa sta mettendo in pratica nella maniera più straordinaria possibile ‘Il Tempo della Gentilezza’ – dichiara il Presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca – ripensando a tutte le attività per essere vicini alle persone fragili e garantendo sempre la sicurezza dei Volontari. Le tre parole d’ordine in questo momento sono smart, safe and kind: continuiamo ad assistere la popolazione con intelligenza e creatività, in sicurezza e con gentilezza, sempre attenti al prossimo”.