Vietri sul Mare. Nessun caso di coronavirus, arrivano le rassicurazioni del sindaco

Vietri sul Mare, Costiera Amalfitana. Il sindaco Giovanni de Simone rassicura i cittadini e smentisce casi di coronavirus sul territorio tramite una comunicazione pubblicata poco fa sulla pagina Facebook del Comune di Vietri sul Mare, che riportiamo di seguito.

Comunicazione del Sindaco:

Voci infondate di presunti casi di Covid-19 circolano a Vietri Sul Mare.

Vi garantisco che non vi è alcun caso di contagio sul nostro territorio ed invito la cittadinanza a non creare inutili allarmismi e cacce alle streghe.

Bisogna oggi più che mai essere seri e seguire le indicazioni che di volta in volta vengono date.