Vietri sul Mare, istituito un servizio di supporto per cittadini anziani

Nel comune di Vietri sul Mare mercoledì 11 marzo partirà un servizio di sostegno agli anziani, in collaborazione con le associazioni del territorio, in modo da non farli sentire isolati in questo difficile momento, garantendo di rifornirli quotidianamente della speso e le medicine. Un numero telefonico è stato fornito per prenotare tale servizio, che sarà garantito dal lunedì al venerdì.

“Per dare supporto ai cittadini anziani con problemi di salute e a quanti ne hanno bisogno, l’Amministrazione comunale – recita la comunicazione del sindaco Giovanni De Simone – in collaborazione con le Parrocchie del territorio e un nutrito gruppo di volontari, ha istituito un servizio di volontariato che si occuperà di garantire – rispettando le disposizioni normative appena emanate – spesa e farmaci a domicilio. Si confida nella collaborazione di tutti i cittadini e delle attività commerciali del territorio.

Il servizio sarà reso ogni mattina dal lunedì al venerdì. Sarà possibile prenotarsi al numero 089 763846 dalle ore 9.00 alle 10.00. Dalle 10.30 in poi i volontari, muniti di tesserino di riconoscimento, si recheranno presso le abitazioni dei richiedenti per la fruizione del servizio. Il servizio sarà garantito a partire dal giorno 11/03/2020.

I cittadini che vogliono aderire, in qualità di volontari, a questa iniziativa possono contattare il numero indicato.

Per fare rete qualsiasi persona che voglia segnalare cittadini anziani o malati che possano necessitare di tale servizio possono segnalarlo allo stesso numero.”