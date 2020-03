Vietri sul Mare. Emergenza Coronavirus: gruppo l’Alternativa, convocato Consiglio Comunale Straordinario

Vietri sul Mare – L’Alternativa – Convocato Consiglio Comunale Straordinario

Presentata oggi, da parte del gruppo consiliare L’alternativa del Comune di Vietri sul Mare, istanza di convocazione di consiglio comunale straordinario ed urgente per discutere il seguente ordine del Giorno:

Emergenza Corona Virus – misure e/o iniziative adottate e da adottare dall’Amministrazione in ambito sanitario, economico e sociale.

“E’ un momento complicato sotto diversi punti di vista, innanzitutto quello sanitario ma anche sotto l’aspetto sociale ed economico.

E’ necessario che in questa fase le istituzioni, tutte, siano unite e lavorino in maniera sinergica per individuare misure e strumenti per contenere contagio e danni nell’interesse di tutta la comunità e soprattutto ai più deboli che in questo momento più soffrono la situazione di difficoltà.

Lavoriamo insieme e vinciamo, insieme, questa guerra.”

Si legge nel documento:

I sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo Consiliare “l’Alternativa”

vista la situazione di assoluta emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del “Covid 19”

considerato che le misure imposte di “contenimento sociale” hanno di fatto creato un blocco totale dell’economia con effetti devastanti su famiglie, imprese, commercianti, lavoratori e professionisti

ritenuto che tale grave crisi ha effetti durissimi su una situazione economico/sociale che nel nostro Comune è già molto complicata. I soggetti più deboli, quali anziani, famiglie senza alcun tipo di reddito, famiglie con presenza di soggetti disabili e persone che vivono sole, subiscono doppiamente il disagio dovuto sia all’isolamento che ad una situazione di estrema difficoltà economica.

Convocano

In forma urgente, ai sensi all’art.23 dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Consiglio Comunale straordinario.