Vietri sul Mare, emergenza coronavirus: contributi straordinari alle famiglie

Il Comune di Vietri sul Mare ha previsto per questa emergenza coronavirus, stanziamenti di contributi straordinari destinati alle famiglie. I soggetti in difficoltà potranno accedere a due linee di finanziamento. Una destinata ai nuclei familiari in base al modello ISEE, che non deve superare euro 8170, con valutazione dell’eventuale percezione del reddito di cittadinanza. Questa misura prevede la definizione di una graduatoria fino a concorrenza delle somme disponibili.

La seconda linea di finanziamento, invece, è destinata a soggetti che a prescindere dal reddito percepito nell’ultimo anno, si trovano a causa del Covid-19, in condizioni di sopraggiunte gravi difficoltà da specificare nell’istanza. Una valutazione straordinaria è prevista per l’erogazione di questa misura, che richiederà un analisi caso per caso. Per l’accesso al contributo bisogna scaricare la domanda sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.vietri-sul-mare.sa.it e consegnarla telematicamente all’indirizzo mail protocollo @ pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it (solo in caso di indisponibilità di internet è possibile presentare la domanda di persona all’ufficio protocollo del Comune). La domanda devono essere presentate solo da chin non ha già presentato domanda per il precedente bando e del relativo manifesto, perché già incluse.