Vietri sul Mare. Emergenza Coronavirus: 5 le persone positive, si aspettano i risultati di altri 3 test

Vietri sul Mare, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus: 5 le persone positive, si aspettano i risultati di altri 3 test.

Arriva la Comunicazione del Sindaco sui nove tamponi effettuati nella giornata di ieri:

“Al momento su sei analisi dei tamponi effettuati abbiamo 5 positivi e uno negativo. Aspettiamo altri tre dati”.

Attualmente, sempre secondo quanto riportato dal primo cittadino, a Vietri sul Mare sono “35 persone in quarantena volontaria poiché tornati da altre Regioni o Stati.

9 in quarantena obbligatoria, oggi sono stati fatti i tamponi e domani avremo i risultati.

6 in quarantena obbligatoria con art. 650 c. p. per aver contravvenuto alle disposizioni governative”.