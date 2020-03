Vietri sul mare. Il 72enne con coronavirus non era malato terminale, i parenti avevano chiesto il tampone tre giorni prima della morte

Vietri sul mare, Costiera amalfitana. Ci contatta una parente del 72enne deceduto con il Coronavirus Covid-19.

“Se volete aiutare la cittadinanza, comunicate che il virus non viene dal nord. Mio zio è stato solo in ospedale per le terapie negli ultimi giorni. Dobbiamo aver paura dell’ospedale, della zona. Non possiamo sempre ricondurre tutto a Milano. La gente deve capire e deve far attenzione a quel che c’è nel territorio. Le dico di più, abbiamo contattato il servizio sanitario 3 giorni prima del decesso per avere un tampone, avendo mio zio altre patologie ed essendo più esposto. Nessuno si è degnato di venire a casa a fare il tampone, gli è stato fatto post mortem”

Bisogna alzare la guardia in Campania e noi giornali abbiamo un difficile compito, oramai intorno alla costa d’ Amalfi ci sono vari casi di contagi a Salerno, Cava de’ Tirreni, dal versante sulla provincia di Napoli a Sorrento e Vico Equense. La sanità, per colpa di miopie politiche, non riesce a fronteggiare al meglio questi emergenze. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia e ringraziamo per la segnalazione che può aiutare la popolazione.