Vico Equense. Il video degli alunni dell’IC Costiero contro il virus: “Noi dentro, lui fuori”

Purtroppo le conseguenze di un’emergenza sanitaria del genere sono piovute addosso a tutti noi, senza preavviso, almeno a chi non si è mai domandato che fine avrebbe fatto l’istruzione nel mondo contemporaneo.

Fin dal primo giorno di sospensione dell’attività didattica, il 5 marzo 2020, migliaia di scuole in tutta Italia si sono messe al lavoro per trovare soluzioni utili e versatili affinché la didattica non si fermasse e, soprattutto, non si perdesse il contatto con alunni e famiglie, avendo purtroppo intuito che la sospensione sarebbe stata molto più lunga di quanto previsto dal primo Dpcm.

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo Costiero di Vico Equense ci regalano un semplice esempio di didattica a distanza nel video “Noi dentro, lui fuori”.