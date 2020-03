Vico Equense. Il Vescovo Francesco Alfano in visita al cimitero

Mons. Francesco Alfano si è recato in forma privata al cimitero di Vico Equense, per un momento di raccoglimento, preghiera e benedizione. Nel silenzio di quel luogo, l’esperienza vissuta è stata forte. Il Vescovo ha portato con se la sua chiesa, i suoi fedeli, la sua famiglia. È per loro che ha raccolto emozioni e sentimenti, tramutandoli poi in parole e lasciando quel luogo con il cuore pieno.

La preghiera di Mons. Francesco Alfano:

Ero solo questa mattina, Signore!

In un cimitero vuoto:

solo con i custodi, le guardie municipali, il sindaco e il parroco.

Anche la pioggia si era fermata.

E un raggio di sole

faceva capolino tra le nuvole.

Il mio cuore batteva forte.

Dovevo depositare in quel luogo di riposo e di silenzio

una preghiera non mia soltanto.

Sì, ero lì a nome di tanti

che si sono separati dai loro cari

senza nemmeno poterli salutare.

Né esequie né condoglianze.

E neppure una preghiera fatta insieme.

Ero solo, ma in questa visita

li ho portati tutti con me.

E la mia preghiera s’è fatta pianto.

Asciuga le nostre lacrime,

tu che hai vinto la morte.

E ridona ai nostri giorni

il sapore dell’umanità,

la dignità della vita,

la sacralità della morte.

Ti ho invocato: basta, Signore!

Ti ho supplicato: salvaci!

La piccola fiamma

del cero che ho acceso

ora è lì e insieme al canto degli uccelli,

al fruscio dei cipressi,

al silenzio intenso della natura

innalza un inno di lode a te,

Creatore e Padre:

in te tutto vive

e la morte non ha più potere.

Ritornerò presto, Signore,

insieme ai miei fratelli:

canteremo il tuo amore,

annunceremo la risurrezione

e continueremo il cammino

con speranza e amore.

Pronti a condividere con tutti

LA GIOIA DEL VANGELO NELLA COMPAGNIA DEGLI UOMINI!

Amen.