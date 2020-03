Vico Equense va incontro alle famiglie in difficoltà, parte l’iniziativa del Comune “Spesa Sospesa”

Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore rende noto che “In un momento così difficile, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà e che vivono un disagio economico che deriva dall’emergenza sanitari in atto, l’Amministrazione comunale di Vico Equense ha inteso dare vita a un progetto di solidarietà, già sperimentato in altre realtà locali, denominato Spesa Sospesa. Per realizzare questa iniziativa è necessario che le attività commerciali collaborino e diventino, insieme all’Amministrazione, alle Parrocchie e alla Caritas protagoniste di questa azione solidale. In questo tragico momento le richieste di cittadini in difficoltà si sono triplicate. In più ho riscontrato anche che c’è tanta gente generosa, che vuole aiutare e dare un contributo a chi si trova in condizioni di maggiore precarietà e fragilità. All’esterno di tutti i negozi di alimentari e non di Vico Equense che aderiranno all’iniziativa sarà posta una locandina ed all’interno delle attività commerciali ci sarà una cesta dove verranno raccolti i prodotti donati. Si potranno donare prodotti a lunga conservazione, quindi pacchi di pasta, riso, olio d’oliva, legumi, sughi e pelati, tonno in scatola, biscotti, confetture, latte, caffè e alimenti, detersivi, prodotti per l’igiene e per l’infanzia e tanto altro. I prodotti donati saranno, poi, ritirati e distribuiti dalle Parrocchie e dalla Caritas. Pertanto, le famiglie che hanno bisogno possono rivolgersi al proprio Parroco oppure al Comune. Si tratta di un gesto di solidarietà che sono certo la nostra comunità non farà mancare, a chi durante questa quarantena ha più bisogno”.