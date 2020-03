Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore: “La partita entra nelle fasi finali e cruciali”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore:

“Cari Concittadini, LA PARTITA ENTRA NELLE FASI FINALI E CRUCIALI. Se adesso abbassiamo la guardia, perché stanchi ed annoiati, tutti i sacrifici e gli sforzi dei giorni scorsi si riveleranno inutili.

Da noi i risultati sono incoraggianti ma ci dicono ANCHE che la partita NON è finita, anzi si combatte e si vince fuori dagli ospedali, si vince nelle nostre case e con la nostra condotta di vita Quando si finisce in ospedale è ormai troppo tardi!

La settimana che si apre davanti a noi è fondamentale ed in questa settimana dobbiamo continuare ad assumere le stesse regole e gli stessi comportamenti che abbiamo attuato nei giorni passati. Comprendo la stanchezza, ma dobbiamo farlo per noi, per quanti portiamo nel cuore e ai quali vogliamo bene e per quanti quotidianamente lottano e si impegnano in questa dura battaglia.

È una guerra complicata e difficile ma si potrà e si dovrà vincere e per vincerla DOBBIAMO STARE A CASA!”.