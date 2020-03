Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore condivide il messaggio struggente di un vicano che vive a Bergamo: “Chiudete tutto”

Fa riflettere il post pubblicato questa sera dal sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, che riportiamo integralmente e che vi invitiamo a leggere.

A quest’ora solitamente leggo i messaggi della giornata. Ebbene, sento di doverne condividere uno con voi per il contenuto crudo e struggente. Il messaggio vale più di un servizio giornalistico

Ringrazio e saluto l’amico Francesco Zurolo che mi ha autorizzato la pubblicazione:

Caro Sindaco Andrea Buonocore, sono e sarò per sempre un cittadino di Vico Equense anche se ormai da 20 anni non abito più li, ma a Bergamo dove ormai è un lazzaretto, e viviamo in uno strazio senza fine ormai da un mese, ho perso già 30 amici. L’ultimo un’ora fa, per quel che so. Non faccia e non fate l’errore voi primi cittadini di sottovalutare questo nemico subdolo che colpisce tutti!!!!. Non si riesce nemmeno più a sapere dove vengono portati i malati e soprattutto non si riesce nemmeno a dargli l’ultimo saluto. Ieri sera è dovuto intervenire l’esercito per portare via le salme su camion militari!!! Che tristezza e rabbia a non poter far niente. Tutte queste persone che sono arrivate da Nord sono purtroppo dei pericoli che portano con sé morte. Chiudete tutto e non fate lo sbaglio dei 2 comuni bergamaschi che non l’hanno fatto e adesso contano morti!!!! Mi creda, la mia famiglia è lì e la mia paura più grande è che viviate quello che stiamo vivendo noi qui!!! Sono e sarò sempre un Suo estimatore per quello che ha fatto per la mia Vico Equense. Un abbraccio virtuale con le lacrime agli occhi. FRANCESCO ZUROLO