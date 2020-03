Vico Equense. Richiesta cabina di regia per la gestione ed il rilancio della città al termine dell’emergenza sanitaria. I consiglieri comunali Rossella Staiano, Maffucci Ciro e Luigi Vanacore, considerando la realtà che stiamo vivendo ed il fermo delle attività produttive e, dunque, la situazione economica da fronteggiare al termine dell’emergenza sanitaria, richiedono una cabina di regia per la gestione ed il rilancio della città.

“Chiediamo: Da subito di coinvolgere le forze produttive, le associazioni del territorio, gli chef stellati, i cittadini

più illustri, imprenditori, studiosi, sportivi ecc. per condividere con loro un percorso e stilare insieme un progetto che dia una speranza a tutti noi. Un progetto turistico, economico, ambientale, tecnologico, che sia una linea guida da seguire al di là delle amministrazioni che si susseguiranno alla guida del paese. Siamo convinti che c’è bisogno di maturità e volontà da parte di chi oggi ricopre il ruolo politico, superando le contrapposizioni esistenti e lavorando insieme per un obiettivo fondamentale per tutti;

Al Sindaco di utilizzare uno strumento già presente all’interno della macchina amministrativa, come

la cabina di regia e di coinvolgere gli attori di cui sopra nel più breve tempo possibile.”

Qui l’allegato