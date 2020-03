Vico Equense. Psicosi da Coronavirus ed emergenza economica, la maggioranza consiliare chiede provvedimenti a favore dei lavoratori stagionali

Vico Equense. Per fare fronte alla crisi economica conseguente alla psicosi generata dall’emergenza Coronavirus, la maggioranza consiliare chiede al sindaco Andrea Buonocore di predisporre una delibera di Giunta urgente da inviare al Ministero del Lavoro e al Governo contenente i seguenti indirizzi: approvare un apposito provvedimento a favore dei lavoratori stagionali delle località a forte vocazione turistica che preveda l’aumento del periodo di corresponsione della NASPI almeno fino al 30 aprile 2020 e approvare un piano urgente per il rilancio del comparto turistico. Ecco quanto scrivono i consiglieri comunali scrivono Giuseppe Aiello, Giovanni Visco, Salvatore Guida, Carolina Apuzzo, Federica Leone, Marilisa Di Guida, Raffaella Arpino, Giovanni Vanacore e Luigi Verde: “La città di Vico Equense e l’intera penisola sorrentina fondano la loro economia quasi esclusivamente sul turismo. La maggior parte dei cittadini lavorano in questo comparto, come stagionali. La Naspi, come è noto, è una indennità di disoccupazione, destinata ai lavoratori stagionali, dipendenti di imprese turistiche, come strutture alberghiere ed esercizi commerciali, viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Pertanto i lavoratori stagionali tipici delle nostre località, risultano fortemente penalizzati in quanto il loro periodo lavorativo non supera in genere i sei mesi e, percependo dunque la NASPI, solo per mesi tre. Considerato che il settore turistico di fronte alla problematica derivante dalla diffusione del coronavirus, ha già subito un danno irreversibile e che ad oggi non ci sono previsioni sulla ripartenza del comparto e sulla riapertura delle strutture alberghiere ed extralberghiere e di conseguenza sulla assunzione di tutti i lavori stagionali del comparto. La mancata occupazione di tanti lavoratori stagionali mette in crisi la maggior parte delle famiglie e comporterebbe ancora di più un blocco totale ai consumi di intere città”.