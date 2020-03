Vico Equense piange la scomparsa della professoressa Giulia Cinque

Vico Equense. Dopo aver combattuto a lungo e con forza contro la malattia ci ha lasciato la professoressa Giulia Cinque. In tanti la ricordano con affetto sia per il suo ruolo di docente che per quello di amica. Una persona sempre disponibile e gentile, un esempio per i suoi alunni che ora ne piangono la scomparsa come se fosse stata una mamma. Lascia nel dolore il marito, i figli e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di poterla avere accanto in questa vita. Come da disposizioni di sicurezza i funerali non potranno essere celebrati ma ognuno potrà dedicarle un ricordo ed una preghiera con un bacio verso il cielo che sicuramente giungerà fino a lei. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per questo lutto che li ha colpiti.