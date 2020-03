Vico Equense. Per il pagamento delle pensioni aperte le Poste di Vico Centro, Massaquano e Moiano. Ecco il calendario

Riportiamo il comunicato del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore:

Sono lieto di comunicare alla Cittadinanza che Poste Italiane ha ascoltato il nostro grido ed ha accettato la nostra richiesta e pertanto, in coincidenza del pagamento anticipato delle pensioni, GLI SPORTELLI di VICO CENTRO e MASSAQUANO SARANNO APERTI TUTTI I GIORNI dalle 8.30 alle 13.30 secondo il calendario emanato dall’INPS, mentre MOIANO SARA’ APERTO DAL 26 AL 28 MARZO, dalle ore 8.30 alle 13.30 secondo il calendario che di seguito si specifica:

26 marzo: dalla lettera A alla lettera D

27 marzo: dalla lettera E alla lettera O

28 marzo: dalla lettera P alla lettera Z

Chiedo il rispetto rigoroso delle norme, ovvero la distanza tra persone e il divieto di assembramento ed inoltre il puntale rispetto della suddivisione per lettere

Ringrazio la dott.ssa Maria Lea Pettolino, Responsabile relazioni Istituzionali Macroarea Sud di Poste Italiane per la fattiva e preziosa collaborazione