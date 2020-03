Vico Equense. Nello Savarese: “lo Stato deve intervenire”.

Nello Savarese, presidente del Vico Equense, in un’intervista su Metropolis, spiega come il problema Coronavirus possa infierire sul calcio dilettantistico dal punto di vista economico. I rimborsi non riguardano la squadra azzurro-oro ma, per i giocatori, ai quali mancano 7 partite per concludere il campionato, marzo non sarà un mese remunerativo. La speranza è quella di poter ricominciare il più presto possibile, di riuscire a portare a termine le competizioni e di spostare l’ultima mensilità a maggio. Savarese fa anche un appello a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, al quale chiede un sostegno economico per tutti gli imprenditori che fanno calcio spendendo di tasca propria e togliendo, quindi, le risorse dalle altre attività. Nella fattispecie il Presidente della squadra vicana è proprietario delle pizzerie che dovranno fare i conti con il calo turistico per cui, ora più che mai, lo Stato dovrà intervenire affinché i danni possano essere limitati.