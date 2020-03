Vico Equense. Mons. Alfano al cimitero: raccoglimento per le vittime del coronavirus

Vico Equense, Penisola sorrentina. Mai come in questo momento è fondamentale ricordare le vittime della terribile emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio tutta la nazione. E’ forte il dolore, soprattutto per i fedeli e per quanti quotidianamente si recavano al Cimitero in ricordo dei propri cari.

La richiesta è dell’arcivescovo Francesco Alfano, che si è recato al cimitero di Vico Equense, chiuso alle visite in osservanza del decreto dello scorso 11 marzo, per pregare per tutti i fratelli defunti della nostra diocesi e dell’Italia intera e per coloro che hanno perso la vita senza il calore dei propri cari. Con lui anche il sindaco Andrea Buonocore, don Ciro e la Polizia Municipale.

Ecco il messaggio del sindaco:

Stamattina a nome di tutta la Città ho accompagnato Sua Ecc.za Mons. Franco Alfano e don Ciro al Cimitero di San Francesco per un momento di raccoglimento e preghiera.

Il pensiero è stato rivolto in particolare ai tanti che in questi giorni hanno perso la vita senza conforto e senza il calori degli affetti.