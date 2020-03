Vico Equense. Il messaggio del sindaco Andrea Buonocore: “Sono sempre stato e sempre sarò a disposizione di tutti voi”

Riportiamo il messaggio del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore:

“Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus ho avuto pochissimo tempo per fare comunicazione. Le urgenze da risolvere sono tante e senza precedenti. Tutti i nostri concittadini rientrati da altri comuni, che non potevano effettuare la quarantena fiduciaria volontaria presso case di loro proprietà, sono stati sistemati in strutture alberghiere ed extralberghiere del territorio. Non abbiamo lasciato nessuno indietro né da solo.

Attraverso il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) abbiamo attivato il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari e lo sportello gratuito di ascolto psicologico e socio-educativo.

Siamo perennemente in contatto con i commercianti al fine di garantire i servizi primari rispettando tutte le raccomandazioni del caso.

Ci siamo impegnati al fine di garantire la sicurezza a quanti dovranno ritirare la pensione nei prossimi giorni presso le Poste Italiane.

Siamo impegnati tutt’ora a trovare la soluzione più idonea al fine di rimandare tutte le imposte comunali per dare respiro alle attività produttive del territorio che stanno sopportando il peso della chiusura forzata delle loro e nostre attività.

Potrei continuare l’elenco, ma voglio concludere chiedendovi scusa se non sono riuscito a comunicare al meglio in questi giorni. Come ben sapete sono sempre a vostra disposizione su tutti i servizi di messaggistica ed al telefono.

Il vostro Sindaco è sempre stato e sempre sarà a disposizione di tutti voi”.