Vico Equense. Da mercoledì 18 marzo sospeso il pagamento nelle aree di sosta

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore comunica che da domani, mercoledì 18 marzo, sarà sospeso sul territorio comunale il pagamento nelle aree di sosta a strisce blu per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, dei cittadini che restano in casa e di coloro che si spostano per urgenti necessità e potranno così parcheggiare nei pressi delle farmacie o degli esercizi commerciali rimasti aperti senza doversi preoccupare di pagare la sosta.