Vico Equense. Per l’emergenza coronavirus chiude tutto alle 14, salvo gli alimentari. Passeggiate per i cani entro 100 metri da casa

Vico Equense – Il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, ha emanato due ordinanze. Con una dispone, a partire da oggi e fino al 3 aprile, la chiusura dei centri scommesse, gioco del lotto e simili. Tutti gli esercizi commerciali di cui all’allegato 1 al DPCM del 11 Marzo 2020, a eccezione del settore alimentare, delle farmacie e parafarmacie dovranno chiudere alle ore 14.00, così come le attività di rivendita dei tabacchi. In più il provvedimento varato da Buonocore obbliga i cittadini a rifornirsi nell’esercizio commerciale alimentare più vicino alla propria abitazione, salvo casi eccezionali legati all’acquisto di prodotti per particolari patologie. Anche le uscite per favorire i bisogni degli animali d’affezione devono essere limitate al tempo strettamente necessario, e non ci si può allontanare oltre cento metri dalla propria abitazione. L’altro provvedimento, invece, riguarda le farmacie. Si tratta della reperibilità domiciliare a chiamata di quelle ricadenti nel territorio comunale e non di turno, nei giorni festivi e prefestivi. Il