Vico Equense. La procura di Torre Annunziata archivia l’inchiesta sulla scomparsa di Angela Celentano

Vico Equense. Tutti ricordiamo la vicenda della piccola Angela Celentano, scomparsa misteriosamente il 10 agosto 1996 mentre si trovava sul monte Faito insieme ai genitori e ad altre 40 persone alla gita annuale al Monte Faito che la Comunità Evangelica di Vico Equense. Erano passate da poco le 13.00 il padre della piccola Angela si accorse che la figlia non stava giocando più insieme alle sorelline. Le ricerche iniziarono subito grazie anche a tantissime persone che prestarono il loro aiuto. Anche Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza ed Esercito setacciarono il Monte Faito ma senza alcun risultato. Angela aveva appena 3 anni e, nonostante siano trascorsi 24 anni, i genitori non si sono mai arresi ed hanno continuato a cercarla, utilizzando ogni mezzo di comunicazione possibile ma sembra che Angela sia sparita nel nulla. Dopo la scomparsa della piccola iniziarono immediatamente le indagini che compresero in primis l’ascolto delle persone che quella mattina erano sul posto. Negli anni le piste seguite sono state tantissime ed hanno portato a fare ricerche in tutta Italia ed anche all’estero fino ad arrivare ad una speranza dal Messico grazie ad una mail del 25 maggio 2010 a firma di una certa Celeste Ruiz, che sostiene di essere proprio la piccola Angela asserendo di essere stata rapita in Italia da una coppia che poi si era trasferita in Messico. Allegata anche una foto di una ragazza che, effettivamente, nei lineamenti ricordava molto quella della piccola Angela. Ma alla fine anche questa pista si è rivelata nulla. La Procura ha continuato comunque le indagini senza purtroppo scoprire nulla di nuovo. Ed ora si è arrivati alla decisione di archiviare definitivamente il caso. Ma la famiglia di Angela continuerà comunque a cercarla, perché il cuore dei genitori va al di là di qualsiasi decisione di legge.