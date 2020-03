Vico Equense. La maggioranza chiede di aprire la posta di Arola per i pensionati

I sottoscritti consiglieri comunali di maggioranza

CONSIDERATO

che la frazione di Arola risulta essere tra le più densamente popolate del territorio comunale – specie unitamente a quelle limitrofe – e che sono tanti i disagi che in questo periodo si devono affrontare a causa dell’ emergenza coronavirus

Che lo sportello postale ha subito, ugualmente ad altri presenti sul territorio, una chiusura giustificata dalla situazione emergenziale

PREMESSO

che è oltre che auspicabile anche vietato dalle norme contingenti che si verifichino, anche all’interno dello stesso comune, troppi spostamenti e il crearsi di assembramenti

Che la predetta chiusura con accentramento dei servizi in quello di Vico Equense centro, potrebbe causare la violazione di tali norme

Che con nota del 23.03.2020 la soc Poste Italiane – compulsata dalla amministrazione – ha ritenuto di accogliere solo parzialmente le richieste di apertura degli uffici postali presenti sul territorio, temporaneamente chiusi al fine di consentire le attività connesse;

che l’ufficio postale di Arola, in una scelta aziendale non sindacabile, non rientra tuttavia tra quelli in cui verrà garantito il servizio

Che è intenzione della attuale maggioranza sollecitare il Sindaco acchè si faccia portavoce delle necessità di riapertura dello sportello postale della frazione di Arola asservito alla stessa ed alle frazioni limitrofe, per il periodo di emergenza, anche e solo in determinati giorni

Che si confida nel buon senso e nella buona amministrazione, nonché nel rispetto del dettato normativo, da parte dei responsabili di Poste Italiane.

Tutto ciò premesso i succitati Consiglieri, in virtù del mandato loro conferito,

chiedono

al sig. Sindaco della Città di Vico Equense di farsi promotore nei confronti di poste italiane spa della riapertura – unitamente a quelli già previsti – anche dello sportello di Arola, secondo le modalità ed il calendario di seguito elencato:

APERTURA DAL 26 AL 28 MARZO, dalle ore 8.30 alle 13.30 con la seguente distribuzione, peraltro in linea con le altre aperture ed in particolare con lo sportello di Moiano:

26 marzo: dalla lettera A alla lettera D

27 marzo: dalla lettera E alla lettera O

28 marzo: dalla lettera P alla lettera Z

Si confida

Vico Equense

I consiglieri di Maggioranza