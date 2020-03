Vico Equense. La Chiesa riunisce i fedeli: al suono delle campane la preghiera contro il virus

Vico Equense, Penisola sorrentina. Da quando tutta l’Italia è divenuta zona rossa, ogni sera, dalle ore 20:55 per circa 10 minuti tutte le campane delle chiese, compresi i 13 casali, iniziano a suonare. Segna l’invito ad un momento di preghiera di famiglia e unione spirituale, in un periodo in cui è proibito incontrare le altre persone.

E’ giusto dare l’opportunità a tutti i fedeli di unirsi in casa nel raccoglimento, con i propri cari, per starsi vicini e confortarsi a vicenda e con l’incontro con Dio. Ognuno può pregare come crede, può recitare i vespri o scegliere altre forme, in attesa che tutto questo sarà solo un ricordo dal quale ne usciremo più forti di prima.

Video: Mariateresa Caifa