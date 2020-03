Il Vico Equense e gli allenamenti a casa.

Continuano gli allenamenti a casa per il Vico Equense. Massimo Vollono, vice allenatore della squadra, qualche giorno fa, attraverso un video su facebook, aveva esortato i giocatori a non abbandonare l’attività sportiva, ricordando loro che al rientro in campo saranno soggetti al controllo del peso! A tal proposito Giuliano Munao, il portiere azzurro-oro, ha scelto un’ottima compagna di training: la piccola Chiara. Tra pesi per le braccia e le serie di addominali padre e figlia hanno svolto uno straordinario lavoro!