Vico Equense in festa per la nascita di due gemelli, auguri a papà Alessandro e mamma Enrica

La nascita di un bambino è sempre una benedizione di Dio, ma in un momento del genere assume un significato di speranza ancora più forte. Ed oggi all’ospedale di Vico Equense Enrica ha dato alla luce due gemelli, un inno alla vita in un momento così…

La prima a venire al mondo è stata Mariana alle ore 09.24 (2 chili e 580 grammi) ed alle 09.31 il fratellino Gabriele (3 chili). E’ in festa il reparto di Ginecologia dell’Ospedale De Luca e Rossano con il Primario Giuseppe Albano ed il team operatorio formato dalla dott.ssa Matilde De Falco (Primario di Anestesia), dai dott. Francesco Manganaro e Antonio Barone che hanno operato. In sala parto anche la dott.ssa Anna Vanni, che è la nonna dei due gemellini. L’altra nonna, Maria Gargiulo, è infermiera al reparto di Ginecologia ed Ostetricia, Maria Gargiulo. Presenti anche l’ostetrica Tiziana Giglio ed il Pediatra e Neonatologo Gianfranco Mazzarella. Ai neogenitori Enrica Visconti ed Alessandro De Gennaro la redazione di Positanonews formula i più sinceri auguri per il lieto evento.