Vico Equense. Emergenza Coronavirus: lo sportello di sostegno psicologico, Lontani ma vicini

Stare chiusi in casa da soli provoca un’ingestibile sensazione di ansia e di angoscia. La cooperativa sociale L’ Impronta in questo difficile momento, ha raccolto l’appello silenzioso di tanti e ha attivato lo sportello territoriale telefonico #lontanimavicini, iniziativa a cui il Comune di Vico Equense, ufficio politiche sociali, ha aderito. Psicologi, educatori, assistenti sociali faranno in modo che all’emergenza sanitaria non si aggiunga un disagio emotivo.