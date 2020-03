Vico Equense, Coronavirus, il tema del piccolo Nathan di Moiano fa riflettere e anticipa la ‘Zona rossa’ in Italia

Vico Equense, in questi giorni di assenza forzata da scuola ci si organizza con la didattica in casa. Il tema sul coronavirus del piccolo Nathan, 10 anni di Moiano, fa riflettere ed in certo senso anticipa la ‘Zona Rossa’ o ‘Arancione’ estesa in queste ore a tutta l’Italia.

Il Coronavirus

Il Coronavirus è una malattia molto pericolosa, è partita dalla Cina ed ora è arrivata in tutto il mondo, soprattutto in Italia. Si trasmette da persona a persona anche senza sintomi e colpisce i polmoni.

Mi sono chiesto, ma perchè l’Italia è la nazione più colpita ? Perchè le persone non ragionano su quello che fanno. La mia vita è cambiata moltissimo perchè non vado più a scuola, non posso fare lo sport e non posso festeggiare il compleanno con i miei amici.

Mi sento triste per tutto questo ma per non esserlo più potremmo tutti quanti sforzarci a stare a casa.

Nathan