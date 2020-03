Vico Equense. Il Comandante della Polizia Municipale: “E’ consentito uscire di casa solo per i casi previsti dalla norma”

Vico Equense. Riportiamo il messaggio del Comandante della Polizia Municipale Ferdinando De Martino:

“Ad ogni controllo invitiamo le persone al buon senso e facciamo appello al senso di responsabilità di tutti. In un momento come questo il risultato che tutti auspichiamo non può essere raggiunto senza l’impegno di ciascuno. Faccio delle piccole ma essenziali precisazioni: non è assolutamente consentito uscire di casa, se non per i casi previsti dalla norma dello stato. Non corrisponde assolutamente al vero che all’interno del territorio comunale non vi sono restrizioni. Ogni spostamento, anche all’interno del comune, deve avere una motivazione riconducibile ai casi previsti dalla legge, che potrà essere oggetto di accertamento. Nel pomeriggio odierno sono scattate le prime segnalazioni all’autorità giudiziaria. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e laddove si rilevano futili motivazione per lo spostamento scatteranno le denunce. Per l’approvvigionamento di generi alimentari basta una sola persona. Ribadisco quindi l’invito a restare a casa”.