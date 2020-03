Vico Equense antivirus: controlli in stazione e sulla statale. Carabinieri anche nelle zone alte

Penisola sorrentina, a Vico Equense e sulla statale c’è il check point per chi entra e chi esce dal territorio. Controlli rigidi con posti di blocco di Polizia Municipale e Carabinieri alla stazione. Segnalati anche diversi posti di blocco dalle zone alte di Vico Equense, come nella frazione di Moiano, dove hanno effettuato i medesimi controlli alle autocertificazioni ed agli spostamenti dei cittadini. In serata, invece, scatta il coprifuoco con locali costretti a chiudere alle 18:00.

Il nuovo decreto #iorestoacasa è chiarissimo: non ci si potrà più muovere dal proprio Comune di residenza. Allo stesso tempo gli spostamenti saranno tranquillamente consentiti per motivi di lavoro, di salute (comprovati da certificato medico) o per «stato di necessità» (come ad esempio dover acquistare farmaci o alimenti introvabili nel proprio Comune). In tutti questi casi servirà mostrare una autocertificazione (Clicca qui per scaricarla) e compilarla. Dichiarare il falso farà scattare le sanzioni penali previste per la “dichiarazione non veritiere”.