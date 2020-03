Vico Equense. Anche Simioli ricondivide la storia del gatto e della volpe.

“Sono grato ai miei ascoltatori e a chi mi segue da una vita.

Lo sono moltiplicato per 10 quando mi raccontano le loro giornate, le gioie, le guerre da combattere e vincere e le favole “reali” (Pinocchio ) che spesso si ritrovano a vivere e che, in momenti tragici come questo , sembrano volerti dire che torneremo ancora (cit.Franco Battiato).

Questa favola poi , ha la perfetta narrazione che fa commuovere gente come me e forse voi (ma si, se mi state leggendo sicuro mi somigliate un po’ ).

Siamo a Vico Equense. Ogni sera una volpe battezzata LULA, esce dai boschi e raggiunge casa di SERGIO per salutare e incontrare il suo gatto KIMBA.

Quello che succede è tutto in queste foto che proprio Sergio ha voluto “regalarmi” e che vi trasmetto non sapete con quanta felicità (sono un radiofonico, capitemi : si Nun trasmetto moro !).

Perché LULA che corre da KIMBA siamo noi che non vediamo l’ora di correre da chi amiamo. Di uscire dal bosco e scoprire che in fondo è tutto qui e non l’avevamo capito. Grazie Sergio De Martino farò bei sogni.”

Solo per “rallegrare” questo triste periodo. Il messaggio che si vuol passare è di tolleranza che le cose semplici e il contatto della natura donano gioie immense. Grazie Lula e Kimba