Vico Equense. Aiuto per gli over 70 ed i malati con la consegna a domicilio dei farmaci e dei beni di prima necessità

Anche a Vico Equense arrivano gli aiuti per gli over 70 ed i malati cronici residenti sul territorio comunale che non godono di un’assistenza familiare. Da domani, lunedì 16 marzo, l’amministrazione comunale di concerto con l’Ufficio Politiche Sociali, il Coc e la Polizia Municipale, attiverà il servizio di consegna a domicilio di farmaci, generi alimentari e di prima necessità. Basterà telefonare ai numeri 081.8019332 e 081.8019333, dalle ore 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì. Le consegne presso i domicili saranno effettuate il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 da incaricati delle Cooperative sociali e delle associazioni.

I volontari che consegneranno la spesa a domicilio saranno riconoscibili grazie ad un cartellino, forniti delle necessarie protezioni ed eviteranno ogni contatto diretto. Il servizio è completamente gratuito mentre l’importo della spesa potrà essere consegnato agli stessi incaricati che la recapiteranno.

Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore sottolinea che il servizio sarà effettuato da personale qualificato e dotato di tutte le misure di prevenzione del caso, sia per la propria protezione che per quella degli altri”.

Per le emergenze al di fuori dell’orario di apertura degli uffici è possibile contattare il responsabile Giuseppe Flavio Esposito al 3398791013.