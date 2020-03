Vico Equense. Ieri è volata in cielo Nonna Maria ed il momento d’emergenza che viviamo, in cui sono vietati i funerali, rende ancora più difficile l’addio ad una persona cara. Ha vissuto per anni nel meraviglioso borgo della Marina di Vico, dove era rispettata ed amata. Lei era per tutti “Zi Mari”, una donna forte, il punto di riferimento dei pescatori. Ha trascorso gli ultimi tempi coccolata dalle cure dei suoi figli Mariella e Gennaro, il genero Mario, la nuora Anna e i nipoti Gianluigi, Eduardo, Marialaura e la bis nipotina Aurora. Ricordiamola in questo tenero momento un ballo insieme a suo nipote nel giorno del suo matrimonio.