Vallo di Diano, 60 unità dell’Esercito a controllo del territorio

La Prefettura di Salerno ha dato comunicazione che a partire da questo pomeriggio, il dispositivo di controllo del territorio in atto nella Provincia di Salerno è stato incrementato di 60 unità appartenenti all’Esercito Italiano. I militari, provenienti dal 4° Reggimento Carri di Persano, saranno impiegati saranno nella vigilanza dei quattro comuni individuata con ordinanza dei Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 18 del 15 marzo 2020

(Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina).

In sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, è stata condivisa l’esigenza di attuare un modulo operativo finalizzato a razionalizzare l’impiego delle Forze di Polizia ed agevolare l’attività di controllo delle Forze Armate. In particolare, il Prefetto di Salerno ha adottato un provvedimento ai sensi dell’art. 6 del Codice della Strada, con decorrenza dalla data odierna e sino al 31 marzo p.v., allo scopo di consentire l’accesso al predetto territorio attraverso gli svincoli dell’Autostrada A2 del Mediterraneo interessati – Sala Consilina, Atena Lucana e Polla – esclusivamente alle categorie indicate nell’ordinanza n. 18 della Regione Campania, ovvero:

1) operatori sanitari e socio-sanitari;

2) personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza;

3) esercenti attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse secondo quanto precisato nel chiarimento della Regione Campania n. 8 in data 17 marzo 2020;

4) persone che rientrano presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

I soggetti di cui al punto n. 3 dovranno essere muniti di apposita attestazione, elaborata e condivisa con i Sindaci dei comuni individuati dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 18 del 15 marzo 2020.