Il vaccino contro il Coronavirus potrebbe arrivare a breve da Israele

Il primo vaccino contro il Coronavirus potrebbe arrivare da Israele e si tratterà di un vaccino orale accessibile a tutti. E’ quanto annunciato da Ofir Akunis, ministro israeliano della Scienza e della Tecnologia, il quale ha affermato che il vaccino sarà pronto in tre settimane e disponibile all’uomo in 90 giorni. Il ministro si è dichiarato fiducioso nei possibili ulteriori e rapidi progressi che permetteranno di fornire una risposta necessaria alla grave minaccia globale rappresentata dal virus, lodando pubblicamente il Migal (Galilee Research institute) per questo importantissimo passo avanti.

Chen Katz, leader del gruppo biotecnologico del Migal, ha chiarito: “Il quadro scientifico per il vaccino si basa su un nuovo vettore di espressione proteica. Questo forma secerne una proteina solubile chimerica che trasporta l’antigene virale nei tessuti della mucosa. Attività mediante endocitosi autoattivata, inducendo l’organismo a formare anticorpi contro il virus. Speriamo che tra qualche settimana avremo il vaccino nelle nostre mani in grado di prevenire il coronavirus”.

Se il vaccino dovesse essere effettivamente pronto dovrà comunque attraversare un percorso fatto di studi clinici per poi essere prodotto su larga scala. Il team israeliano, data la necessità urgente del vaccino, sta cercando di fare il massimo per accelerare lo sviluppo e si spera che, una volta prodotto, il vaccino possa ottenere l’approvazione della sicurezza in 90 giorni.