USA. Coronavirus. Morto un bimbo di meno di un anno: è la vittima più giovane del virus

Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono 453 i morti di coronavirus , un record per il paese. In totale sono oltre 2.000 le vittime. Secondo i dati della Johns Hopkins University sono 2.010. I casi accertati sono 121.117.

Un bimbo di meno di un anno è morto in Illinois. Lo riferisce il governatore dell’Illinois, J. B. Pritzker. “Non si è mai registrata una morte di un bimbo per il virus. E un’indagine è stata avviata sul caso” mette in evidenza il responsabile della sanità dell’Illinois, Ngozi Ezike.

Fonte ANSA.it