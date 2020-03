Uomo di Meta positivo al coronavirus, era stato al centro dialisi di Sant’Agnello. Tito “Stiamo aspettando conferma”

C’è il primo positivo al Coronavirus in Penisola Sorrentina . Un cittadino di Meta , come anticipa il blog Strillo della Penisola di Gaetano Milone, giornalista professionista vicino al mondo della sanità che ha lavorato alla Regione Campania. Dunque dopo la segnalazione dell’uomo di Sant’Agata di Massa Lubrense, di Nerano e altri casi, questa volta ci sono i presupposti di un positivo, per la legge dei grandi numeri era una cosa prevedibile. La conferma in giornata dal tampone effettuato dopo che il nefrologo aveva sconsigliato la seduta di diaòlisi al centro di sant’Agnello presso l’ospedale Mariano Lauro Domani mattina alla dieci il 75enne pensionato metese verrà trasportato d’urgenza all’ospedale Cotugno di Napoli dove gli verrà praticata la dialisi prima di sottoporlo alla terapia antivirus.

Ancora ignote le caude del contatto micidiale che ha trasmesso al pensionato il Covid19 anche se qualche sospetto si potrebbe ipotizzare sulla figliuola che lavora a Torre Annunziata e raggiunge il posto di lavoro con il treno della Circum. Nel frattempo sembra che si stiano adottando misure sanitarie di bonifica del centro di dialisi dove il 75enne metese aveva precedentemente effettuato una dialisi.

Altri casi sospetti si registrano in penisola sorrentina. Sotto osservazione alcuni giovani con febbre, sbarcati da una nave di crociera dove erano stati segnalati due casi positivi di Coronavirus. Attualmente i ragazzi sono in quarantena in attesa del responso da Napoli. Tranquilla la situazione all’ospedale di Sorrento con due casi isolati in attesa di risultati del tampone.

COSA DICE IL SINDACO DI META PEPPE TITO A POSITANONEWS

Positanonews ha chiesto, prima di pubblicare , ai sindaci della penisola sorrentina, ci ha risposto Peppe Tito “Stiamo aspettando conferma”. Infatti dopo il primo tampone al Cotugno di Napoli, si dovrebbe vedere anche lo Spallanzani a Roma. Su queste tematiche siamo molto prudenti, incrociamo le dita. Intanto ricordiamo che ci sono 80 isolati a Sorrento, una sessantina a Vico Equense e probabilmente altre decine di persone ritornate dal Nord che non stanno in quarantena. Ora più che mai restate a casa. Come promesso ai nostri lettori, con la dovuta prudenza, e senza l’ansia dell’anteprima, informeremo dettagliatamente i cittadini.