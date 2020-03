Un messaggio di speranza e di incoraggiamento dalla Cina. Ieri solo 16 casi di contagio, di cui 4 a Wuhan

L’Ansa pubblica una notizia che deve servirci da esempio e ci deve dare forza nel continuare con coraggio e responsabilità questo periodo di isolamento, ci fa capire che i sacrifici che stiamo affrontando non sono vani e ci porteranno ad uscire da questo tunnel ed a riprendere la normalità.

Nella giornata di ieri in Cina ci sono stati solo 16 nuovi casi di coronavirus, di cui 4 a Wuhan e 12 importati, in maggioranza per il terzo giorno di fila.

Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), ci sono stati anche 14 decessi aggiuntivi, tutti collegati alla provincia epicentro dell’Hubei. I pazienti dimessi dagli ospedali ieri sono stati 838, portando il totale a 67.749: sui 80.860 contagi certi, il tasso di guarigione è salito di quasi due punti percentuali, all’83,8%.

Seguiamo l’esempio della Cina, restiamo in casa, è l’unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus. Facciamolo per il nostro bene e per quello degli altri. Non siamo egoisti o menefreghisti, non ci fermiamo adesso ma andiamo avanti con determinazione ed alla fine, ne siamo certi, vinceremo.