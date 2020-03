Uefa. Stop alla Champions e all’Europa League.

Il coronavirus è un problema mondiale ma la Uefa sembra essersene accorta soltanto oggi. In questi giorni, infatti, sono risultati positivi anche tanti calciatori, i campionati sono stati sospesi ma la Uefa ha continuato sempre a rimandare la decisione sul destino della Champions e dell’Europa League. Finalmente oggi, attraverso un comunicato, è arrivata l’ufficialità: “Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate. Ulteriori decisioni su quando si svolgono queste partite, saranno comunicate a tempo debito”.