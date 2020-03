Apre a Piano di Sorrento in via Bagnulo, negozio di elementi per la nautica, pezzi di rispetto per motori, per lo scafo, vernici e segnalazione. Dotazione di soccorso e migliaia di oggetti per vivere il mare in sicurezza. Magellano Nautic Store si rivolge non solo al marinaio, ma anche e soprattutto al cantiere, nelle sue maestranze specifiche , elettricista, calafati, maestri d’ascia. Senza tralasciare gli sport nautici.