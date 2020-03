Ricco, affastellato e un po caotico proprio come l’opera di Brughel. Carnevale e Quaresima tengono banco dividendosi piazze, spazi ed eventi. Ultime sfilate di Carnevale a Termini di Massalubrense e Maiori con spettacoli musical canori, ed inizio delle prove dei canti della settimana santa. Intanto per gli amati del trekking , passeggiata a Sant’Elia. Spettacolo teatrale a Casarlano con la compagnia teatrale sette e mezzo, ove il parroco Don Enzo Meglio nella parte di Gennaro. Il Lions Club Penisola Sorrentina nell’ambito del Premio Sorrento nel Mondo, Leopoldo Milano, Consorzio Provolone del Monaco, Daniela Cappiello. Per gli amanti della sana tradizione locale , segnaliamo a San Liborio, Luigi Iaccarino e Antonio Russo con la Compagnia Zeza appenderanno la Quaresima teseca teseca , in uno spettacolo a metà tra teologia e antropologia culturale.

Luigi Iaccarino dice: ..stasera tutti a San Liborio per l’ultima appendice di questo nostro interessantissimo CARNEVALE. Un successo inatteso che ci pporta a continuare su questa strada. Dopo il Canto della Zeza nella Piazzetta fisseremo il fantoccio della “Quaraesema , teseca, teseca…” che ci permetterà di segnare il passare di questo periodo di astinenza, di buoni propositi, di attesa…è una bella occasione per stare con noi per celebrare il TEMPO che trascorre così come CANTAVANO I NOSTRI PADRI… a stasera alle ore 19,15

Maiori non si ferma!

CONFERMATA LA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI DOMENICA 1° MARZO

Nel rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19 disposte dalla Regione Campania e delle indicazioni diffuse a livello nazionale, a seguito di un’attenta valutazione, si è ritenuto opportuno limitare l’annullamento delle manifestazioni del Gran Carnevale Maiorese, programmate per i giorni 29 febbraio e 1° marzo 2020, esclusivamente a quelle previste nei luoghi chiusi, che saranno rinviate a date da destinare.

Pertanto, si conferma la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo in programma domenica 1° marzo p.v.

Analogamente a quanto sta accadendo in altre città italiane, tale decisione vuole essere anche un segnale di incoraggiamento per reagire ad una situazione che sta arrecando molti danni e rallentamenti ai settori del turismo, della cultura e dell’economia. Il Sindaco e la Giunta del Comune di Maior

Il coronavirus non ci ferma e non fermerà ultimo appuntamento del Carnevale a Termini!! Domenica 1° Marzo sfilata carri allegorici, gruppo Agerola Folk , ore 20 Federico Salvatore e per chiudere questo fantastico carnevale spettacolo pirotecnico! Siete tutti invitati a divertirvi con noi