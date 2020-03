Trump affossa il Vinitaly, rinviato a giugno

Verona. Il Vinitaly doveva essere il momento della riscossa dalla paura e dal panico esagerato per il coronavirus, ma CI SI METTE DI MEZZO TRUMP le sue disposizioni hanno allontanato gli americani dall’Italia momentaneamente e quindi senza i buyers USA non valeva la pensa faro .

Il Vinitaly 2020 sarà spostato dal 14-17 giugno. Il coronavirus del resto ha colpito, tra i vari settori in Italia, soprattutto ospitalità, enogastronomia e turismo. Un dato ormai confermato, anche dalle stime dell’Ocse. Che allarmismo e ordinanze, prevenzioni e tutele abbiano portato alla cancellazione di numerosi eventi e fiere, è altrettanto risaputo. Per il settore vitivinicolo e fieristico italiano, però, una luce è rimasta accesa: quella del Vinitaly, che pochi giorni fa ha confermato le sue date (19-22 aprile), sicuro (o fortemente speranzoso) del fatto che tutta questa situazione di crisi si avvii presto ad essere solo un ricordo.